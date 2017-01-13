Воронежский губернатор наградил победителей областной премии по журналистике

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов вручили премии и дипломы победителям ежегодного регионального конкурса по журналистике в пятницу, 13 января. Сотрудники РИА «Воронеж» получили за работу в 2016 году 21 награду.

Глава региона поздравил журналистов с Днем российской печати и отметил качество материалов воронежских СМИ.

— Нам важно, что вы умеете освещать не только позитивные события, но и даете правильные сигналы о том, что не все у нас порядке. Звучит в основном конструктивная критика. Статус СМИ как четвертой власти не закреплен законодательно, но его подтверждает общество, если издания работают профессионально и помогают власти увидеть проблемы социума и человека, — подчеркнул Алексей Гордеев.

В 2016 году на областной конкурс по журналистике поступило 258 заявок от 100 авторов. Комиссия рассмотрела 600 работ в 16 номинациях.

Победители получили денежные премии, статуэтки, дипломы и цветы.

Журнал «Слова» занял первое место в номинации «Региональное печатное издание», газета «Воронежский курьер» — в номинации «Дизайн года». Газета «Семерочка» стала лучшей в номинации «Инфографика года». Портал РИА «Воронеж занял второе место в номинации «Информационный сайт года».

В номинации «Очерк года» победила Светлана Тарасова. «Колумнист года» — Елена Рузанова. В номинации «Спецпроект/акция года» победили корреспондент РИА «Воронеж» Леонид Шифрин и фоторепортер Андрей Архипов. Архипова также признали лучшим фотографом года. Николай Скляренко из газеты «Ольховатский вестник», (входит в РИА «Воронеж») стал лучшим в номинации «За вклад в развитие СМИ».

В число призеров вошли воронежские сотрудники РИА «Воронеж» Елена Миннибаева, Александр Прытков, Павел Горячев, Ирина Преснякова, Александра Грошева. Также наградили профессионалов из районов — Наталью Фокину (газета «Семилукская жизнь»), Галину Акимову («Борисоглебский вестник») и Нину Яньшину («Донская новь»).

Полный список победителей и дипломантов — на сайте воронежского Дома журналистов.