Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
Мать обезглавленной девочки сообщила об угрозах в ее адрес
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Встречаем старый Новый год с детьми
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали о новой "первой леди" Белоруссии
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
"Не девочка уже": Васильев раскритиковал наряд Орбакайте
"Женщины поймут": Проскурякова о 2 беременности
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
4040 самых красивых снимков 2016 года
1645-летие Константина Хабенского
9Стрельба в стамбульском клубе
16:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский губернатор наградил победителей областной премии по журналистике

В День печати сотрудники РИА «Воронеж» получили призы в 21 номинации.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов вручили премии и дипломы победителям ежегодного регионального конкурса по журналистике в пятницу, 13 января. Сотрудники РИА «Воронеж» получили за работу в 2016 году 21 награду.

Глава региона поздравил журналистов с Днем российской печати и отметил качество материалов воронежских СМИ.

— Нам важно, что вы умеете освещать не только позитивные события, но и даете правильные сигналы о том, что не все у нас порядке. Звучит в основном конструктивная критика. Статус СМИ как четвертой власти не закреплен законодательно, но его подтверждает общество, если издания работают профессионально и помогают власти увидеть проблемы социума и человека, — подчеркнул Алексей Гордеев.

В 2016 году на областной конкурс по журналистике поступило 258 заявок от 100 авторов. Комиссия рассмотрела 600 работ в 16 номинациях.

Победители получили денежные премии, статуэтки, дипломы и цветы.

Журнал «Слова» занял первое место в номинации «Региональное печатное издание», газета «Воронежский курьер» — в номинации «Дизайн года». Газета «Семерочка» стала лучшей в номинации «Инфографика года». Портал РИА «Воронеж занял второе место в номинации «Информационный сайт года».

В номинации «Очерк года» победила Светлана Тарасова. «Колумнист года» — Елена Рузанова. В номинации «Спецпроект/акция года» победили корреспондент РИА «Воронеж» Леонид Шифрин и фоторепортер Андрей Архипов. Архипова также признали лучшим фотографом года. Николай Скляренко из газеты «Ольховатский вестник», (входит в РИА «Воронеж») стал лучшим в номинации «За вклад в развитие СМИ».

В число призеров вошли воронежские сотрудники РИА «Воронеж» Елена Миннибаева, Александр Прытков, Павел Горячев, Ирина Преснякова, Александра Грошева. Также наградили профессионалов из районов — Наталью Фокину (газета «Семилукская жизнь»), Галину Акимову («Борисоглебский вестник») и Нину Яньшину («Донская новь»).

Полный список победителей и дипломантов — на сайте воронежского Дома журналистов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перевозчик заступился за высадившего школьницу водителя автобуса «Воронеж-Кантемировка»
Шувалов посоветовал не привыкать к контрсанкциям
Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней
МВД: руководство одного из банков похитило 1 млрд рублей
В России признали угрозу недопуска спортсменов к Олимпиаде-2018
Турецкий парламент проголосовал за усиление президентской власти
Медведев пошутил об отсутствии денег
Ученые обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму
Спорт
Долги ЦСКА, траты «Зенита» УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого московский ЦСКА оказался на седьмом месте по сумме долга среди всех европейских клубов
Авто
В «Симпсонах» впервые назвали марку автомобиля Гомера Создатели культового мультсериала «Симпсоны» раскрыли марку и модель автомобиля, на котором передвигается главный герой
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Встречаем старый Новый год с детьми Старый новый год – редкий исторический феномен, даже казус, и отмечают его мало где в мире, кроме России и постсоветского пространства. Так почему бы не устроить ребенку и себе еще один замечательный зимний праздник, причем вовсе не потому, что вы еще «не нагулялись» за каникулы?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь