Михаил Бабич: «Самарская губерния — промышленный, научно-космический и автомобилестроительный центр России»

«Один из самых красивых регионов, расположенных на берегах великой Волги, играет важную роль в истории нашей страны», — говорится в правительственной телеграмме.

Полпред президента в ПФО напомнил, что с давних пор и по сей день Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим, автомобилестроительным центром России, где формируется экономическая и техническая мощь России.

По словам Михаила Бабича, в Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много трудятся для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом.

«От всей души желаю Вам и всем жителям Самарской области доброго здоровья и счастья, благополучия и новых побед!» — заключил полномочный представитель президента РФ в ПФО.