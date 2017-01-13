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15:33 (мск), источник: Volga News

Михаил Бабич: «Самарская губерния — промышленный, научно-космический и автомобилестроительный центр России»

В пятницу, 13 января, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил губернатора Николая Меркушкина и всех жителей региона c Днем Самарской губернии.

Источник: РИА "Новости"

«Один из самых красивых регионов, расположенных на берегах великой Волги, играет важную роль в истории нашей страны», — говорится в правительственной телеграмме.

Полпред президента в ПФО напомнил, что с давних пор и по сей день Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим, автомобилестроительным центром России, где формируется экономическая и техническая мощь России.

По словам Михаила Бабича, в Самарской области живут талантливые, инициативные и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и культурными традициями и много трудятся для того, чтобы качество жизни улучшалось с каждым годом.

«От всей души желаю Вам и всем жителям Самарской области доброго здоровья и счастья, благополучия и новых побед!» — заключил полномочный представитель президента РФ в ПФО.

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