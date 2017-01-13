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16:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Дона могут вносить изменения в законы и предлагать новые инициативы

Жители Ростовской области воспользовались новым правом — внести изменения в законы региона.

Источник: Reuters

Гражданскую инициативу первыми проявили миллеровцы — по их мнению необходимо обязать дончан выполнять два требования.

Закон «О гражданской инициативе» депутаты приняли еще два года назад. Возможность внести поправки в законы получил каждый житель Ростовской области. Нужно только найти единомышленников. Однако воспользоваться этим правом не спешили. Первопроходцами стала группа из Миллерово. Они выдвинули сразу два законодательных предложения.

«Мы вышли с инициативой обязать граждан с тем, чтобы они на своих домах указали номер дома и повесили аншлаг, потому что сейчас есть перекос в законодательстве. Уже были такие случаи, когда человек вызывает скорую помощь, она приезжает, и люди не могут найти этот адрес», — говорит председатель инициативной группы Василий Кугут.

Вторая инициатива касается владельцев домашних животных. Гражданские активисты хотят обязать собаководов убирать экскременты. Оба предложения отвечают всем требованиям закона «О гражданской инициативе» — не противоречат Конституции страны и уставу области. Профильный комитет донского Законодательного собрания уже провел экспертизу и вынес положительное решение. Однако, чтобы идея воплотилась в жизнь, нужны голоса жителей региона.

«Эта инициатива первая в Ростовской области за всю историю российского и ростовского парламентаризма. Это первая попытка реализации закона “О гражданской инициативе”. Надеемся, что она привлечет внимание жителей Ростовской области, потому что без поддержки она не сможет стать законом. Чтобы инициатива стала законом, она должна набрать 20 тысяч голосов», — поясняет председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по законодательству Ирина Рукавишникова.

Собрать такое количество подписей в родном городе инициаторам не удастся — население Миллерово всего 35 тысяч человек. Предложение можно поддержать на сайте Законодательного собрания Ростовской области. Голосование начнется 30 января и продлится до 31 марта.

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