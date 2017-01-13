Трамп пообещал расследовать дело российских хакеров за 90 дней

Об этом он написал в серии твитов, в очередной раз раскритиковав появившееся в прессе досье, согласно которому Россия организовала хакерские атаки, а также обладает компроматом на самого Дональда Трампа.
«Полностью фальсифицированные факты отвратительных политических дельцов, как демократов, так и республиканцев — ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ! Россия утверждает, что ничего подобного нет… Возможно, опубликовавшие их “разведчики” заранее знали, что доказательств никаких нет и не будет. Мои люди составят отчет о хакерских атаках в течение 90 дней», — написал Трамп в своем «Твиттере».
Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы путем хакерского взлома партийных серверов.
А во вторник вечером на сайте BuzzFeed было опубликовано некое досье на Трампа, авторство которого приписывается бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу.
Сайт предупреждал читателей, что подтвердить или опровергнуть содержащуюся в документе информацию не удалось, и что доклад содержит многочисленные ошибки. Местонахождение Кристофера Стила в данный момент также неизвестно.
Дональд Трамп объясняет появление досье происками своих политических оппонентов, обвиняя их в «охоте на ведьм».
Будущий президент США также повторил обвинения в адрес своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон: по его словам, в ФБР были «очень добры к ней» и позволили участвовать в выборах, несмотря на серьезные обвинения в ее адрес.
«Она проиграла, потому что агитировала не в тех штатах — никакого энтузиазма!» — несколько туманно заключил Дональд Трамп в своем очередном твите.
Американские спецслужбы не приводят доказательств т.к. они засекречены в силу заботы об агентах.
При этом Кристофер Стил такой заботы не ощущает и пускается в бега со всем семейством.
За ним гонятся агенты КГБ чтобы узнать страшные тайны разведки - кто когда куда пописал, и только пописал или ещё и плюнул....
Джеймс Бонд отдыхает ....