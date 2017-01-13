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16:04 (мск), источник: ТАСС

Минюст зарегистрировал партию «Беспартийная Россия»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число зарегистрированных в РФ партий увеличилось до 77: регистрацию получила «Беспартийная Россия».

Это следует из информации на сайте Министерства юстиции.

Согласно данным ведомства, партия была зарегистрирована 23 декабря. Как сообщил ТАСС председатель «Беспартийной России» Александр Сафошин, учредительный съезд партии прошел еще в 2013 году, с тех пор зарегистрировать ее не удавалось.

По закону в течение шести месяцев с момента регистрации необходимо зарегистрировать отделения партии минимум в половине регионов России, в противном случае регистрация будет отменена. «Работа ведется, все хорошо идет», — сказал Сафошин.

Он отметил, что «Беспартийная Россия» в будущем планирует участвовать в выборах.

В настоящее время, по данным Минюста, из 77 зарегистрированных партий 72 могут участвовать в выборах.

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