Байден перенес визит в Украину — СМИ
Ранее Байден собирался прилететь в Украину 15 января. Сообщалось, его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на воскресенье.
Ранее Байден собирался прилететь в Украину 15 января. Сообщалось, его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на воскресенье.
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина.
«Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник», — цитирует агентство слова источника.
Других подробностей собеседник агентства не сообщил.
Ранее сообщалось, что Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко была запланирована на 15 января.
В ходе визита запланирована встреча Байдена с Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.