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17:17 (мск), источник: Новый Калининград

Суд прекратил дело по иску депутата Горсовета от КПРФ к администрации Калининграда

Суд не усмотрел дискриминации в действиях городских властей в отношении депутатов Горсовета, представляющих оппозиционные партии.

Иск депутата от КПРФ Татьяны Туманкиной к администрации Калининграда не удовлетворен, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru» из зала суда в пятницу.

«В силу совокупности приведенных норм и положений суд приходит к выводу, что возникшие правоотношения не содержат признака “власть-подчинение”, характеризующего публичные правоотношения, ввиду чего не подлежат судебному контролю в порядке главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», — говорится в решении суда. Административное дело прекращено.

Напомним, ранее Татьяна Туманкина так пояснила причины появления этого иска: «Мы пытаемся оспорить дискриминационное решение властей, которые отказали нам в помещениях в здании городской администрации на площади Победы, а также лишили помощников, работающих на постоянной основе».

Ранее сообщалось, что депутатам горсовета Калининграда шестого созыва, избранным по партийным спискам, не нашлось места в здании горадминистрации на площади Победы, где находятся помещения городского Совета. Глава фракции КПРФ Татьяна Туманкина в ноябре рассказывала корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что вынуждена проводить время между заседаниями комиссий, изучать документы и общаться с избирателями на диване в фойе мэрии на пятом этаже неподалеку от приемной зампредседателя горсовета Андрея Шумилина.

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