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16:57 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Конституционный суд рассмотрит «языковой» закон в закрытом режиме

Конституционный суд продолжит рассматривать «языковой» закон в закрытом режиме 19 января.

Источник: Telegraf.com.ua

Конституционный суд Украины 19 декабря продолжит закрытую часть пленарного заседания по рассмотрению конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года № 5029-VI (так называемый «закон Колесниченко-Кивалова»). Заседание продолжится в четверг в 12.00, проинформировали в пресс-службе суда.

Как сообщалось, поступившее 10 июля 2014 года конституционное представление 57 народных депутатов Украины о конституционности данного закона было рассмотрено коллегией судей КС, после чего 10 октября того же года было открыто производство по делу о конституционности закона. Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики» 3 июля 2012 года. 8 августа президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины «Об основах государственной языковой политики» За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Вместе с тем, на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

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