Конституционный суд рассмотрит «языковой» закон в закрытом режиме
Конституционный суд продолжит рассматривать «языковой» закон в закрытом режиме 19 января.
Конституционный суд продолжит рассматривать «языковой» закон в закрытом режиме 19 января.
Конституционный суд Украины 19 декабря продолжит закрытую часть пленарного заседания по рассмотрению конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года № 5029-VI (так называемый «закон Колесниченко-Кивалова»). Заседание продолжится в четверг в 12.00, проинформировали в
Как сообщалось, поступившее 10 июля 2014 года конституционное представление 57 народных депутатов Украины о конституционности данного закона было рассмотрено коллегией судей КС, после чего 10 октября того же года было открыто производство по делу о конституционности закона. Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики» 3 июля 2012 года. 8 августа президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины «Об основах государственной языковой политики» За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Вместе с тем, на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.