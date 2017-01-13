Раду просят создать комиссию по наградному оружию Авакова

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград «Огнестрельное оружие».

Аваков не явился на первое заседание Кабмина в 2017 году

Проект постановления Каплина в пятницу зарегистрирован в базе законопроектов на сайте Верховной Рады, однако текст документа о создании парламентом следственной комиссии пока отсутствует.

В пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о систематичном дарении главой МВД Украины Арсеном Аваковым оружия чиновникам. В частности, за 2014−2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек.