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17:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутат Заксобрания Олег Лавричев вновь переизбран президентом нижегородской федерации фехтования

Депутат Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев вновь переизбран президентом нижегородской федерации фехтования.

Как сообщается на сайте федерации, в канун новогодних праздников состоялась отчетно-выборная конференция спортивной Федерации фехтования Нижегородской области. Входе конференции был избран президент федерации.

Также на конференции за спортивные достижения и большой личный вклад в развитие отечественного фехтования специальным подарком — именными часами — был отмечен Алексей Тихомиров, мастер спорта России по фехтованию на шпагах, член сборной страны, а сегодня еще и тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию города Дзержинска.

Рассматривались и другие вопросы, в частности о подготовке к чемпионату России, который состоится в Арзамасе в апреле этого года.

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