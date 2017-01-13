Депутат Заксобрания Олег Лавричев вновь переизбран президентом нижегородской федерации фехтования

Как сообщается на сайте федерации, в канун новогодних праздников состоялась отчетно-выборная конференция спортивной Федерации фехтования Нижегородской области. Входе конференции был избран президент федерации.

Также на конференции за спортивные достижения и большой личный вклад в развитие отечественного фехтования специальным подарком — именными часами — был отмечен Алексей Тихомиров, мастер спорта России по фехтованию на шпагах, член сборной страны, а сегодня еще и тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию города Дзержинска.

Рассматривались и другие вопросы, в частности о подготовке к чемпионату России, который состоится в Арзамасе в апреле этого года.