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17:18 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь получит от ЕС €7 млн на строительство центров для мигрантов

Первый транш может поступить страну уже в этом году; предполагается, что в центрах будут содержаться, по данным немецких СМИ, беженцы из Украины, Сирии, а также россияне, которые едут в ЕС в поисках работы по экономическим причинам.

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Европейский союз профинансирует строительство в Беларуси нескольких центров содержания нелегальных мигрантов, сообщила со ссылкой на внутренние документы Евросоюза немецкая газета «Tageszeitung».

Предполагается, что в течение трех лет с 2017 по 2020 на строительство центров будет выделено 7 миллионов евро. Реализовывать проект в Беларуси поручено Международной организации по миграции.

Будет построено несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый. Условия пребывания в них, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении немецких журналистов, будут соответствовать «лучшим европейским и международным стандартам». В частности будут предусмотрены отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь.

По данным немецкого издания, белорусские центры создаются в расчете на три группы мигрантов: беженцев из Украины, Сирии и тех россиян, которые едут в ЕС в поисках работы по экономическим причинам. Вероятно, имеются ввиду чеченцы, которые месяцами пытаются пересечь белорусско-польскую границу с целью попасть в Евросоюз.

«Средства в сумме 7 миллионов евро выделяются на решение вопросов противодействия незаконной миграции и управление миграцией… Одним из компонентов будет модернизация центров для содержания иностранцев, задержанных за нелегальное пребывание», — подтвердили выделение средств в МВД агентству «РИА Новости».

Ранее начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко сообщил, что Минск из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока не может подписать соглашение о реадмиссии, с которым увязывается соглашение об облегчении визового режима с ЕС.

«Речь идет о совместном проекте белорусской стороны с Представительством Междунродной организации по миграции в РБ, который реализуется в рамках совместной программы «Партнерство ради мобильности», — прокомментировал Sputnik новость о выделении ЕС средств на строительство центров для мигрантов официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

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