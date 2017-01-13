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17:11 (мск), источник: 112.ua

ГПУ инициировала внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов

В ходе обработки электронных деклараций ГПУ обнаружила факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи.

Источник: 112.ua

Генеральная прокуратура Украины инициировала перед Государственной фискальной службой Украины внеплановые проверки электронных деклараций 29 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе обработки электронных деклараций ГПУ обнаружила факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи.

«Так, согласно имеющейся информации, один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации 2015 года последнему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн», — сообщили в ГПУ.

Учитывая, что такие случаи не редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся налогов в бюджет, ГПУ перед ГФС инициировала проведение документальных внеплановых проверок.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) одобрило новую редакцию проектов порядка полной проверки декларации чиновника и порядка осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования.

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