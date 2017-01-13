Розенко рассказал, как будут работать группы по контролю выплаты зарплат
По его словам, задача рабочих групп — не допустить сокращений, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки».
По его словам, задача рабочих групп — не допустить сокращений, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки».
Задача созданных по поручению правительства рабочих групп по мониторингу выплаты заработных плат — в первую очередь в бюджетных учреждениях — не допустить сокращений персонала, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки» в оплате труда.
Как сообщает
«В каждой области по моему поручению уже начали создавать аналогичные правительственной рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты. Задача этих групп — владеть ситуацией по каждому бюджетному учреждению: что там происходит и как выполняется законодательство Украины о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Нельзя допустить никаких сокращений, перевода на неполные ставки или сокращенный рабочий день, — цитирует
Розенко напомнил, что правительство заложило все необходимые ресурсы для обеспечения повышенных выплат работникам бюджетной сферы. «Для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы правительство дополнительно заложило в бюджет более 40 млрд грн», — сказал
Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.
Как подчеркивал
При этом Гройсман обратил внимание, что правительство будет пристально следить за выполнением этой задачи и мониторить ситуацию с выплатой зарплат как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. С этой целью в правительстве и на местном уровне были созданы специальные рабочие группы по мониторингу ситуации.