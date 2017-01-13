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17:29 (мск), источник: УНИАН

Розенко рассказал, как будут работать группы по контролю выплаты зарплат

По его словам, задача рабочих групп — не допустить сокращений, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки».

Источник: УНИАН

Задача созданных по поручению правительства рабочих групп по мониторингу выплаты заработных плат — в первую очередь в бюджетных учреждениях — не допустить сокращений персонала, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки» в оплате труда.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сказал ответственный за процедуру мониторинга вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе поездки в Ивано-Франковск.

«В каждой области по моему поручению уже начали создавать аналогичные правительственной рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты. Задача этих групп — владеть ситуацией по каждому бюджетному учреждению: что там происходит и как выполняется законодательство Украины о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. Нельзя допустить никаких сокращений, перевода на неполные ставки или сокращенный рабочий день, — цитирует пресс-служба Розенко. — Также нельзя допустить «уравниловки», когда низкоквалифицированные работники будут получать столько же, сколько и высококвалифицированные работники.

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Розенко напомнил, что правительство заложило все необходимые ресурсы для обеспечения повышенных выплат работникам бюджетной сферы. «Для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы правительство дополнительно заложило в бюджет более 40 млрд грн», — сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 млрд грн. Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат «в конверте» в размере 100 минимальных заработных плат.

Как подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, повышение заработных плат украинцев в текущем году является одной из ключевых задач правительства на этот год. Гройсман напомнил, что правительство уже заложило основы роста промышленного производства и развития индустриального потенциала страны, которые позволят работодателям обеспечить рост их доходов. Однако, наряду с производственным ростом, необходимо обеспечить и рост доходов наемных работников.

При этом Гройсман обратил внимание, что правительство будет пристально следить за выполнением этой задачи и мониторить ситуацию с выплатой зарплат как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. С этой целью в правительстве и на местном уровне были созданы специальные рабочие группы по мониторингу ситуации.

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