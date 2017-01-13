Розенко рассказал, как будут работать группы по контролю выплаты зарплат

Задача созданных по поручению правительства рабочих групп по мониторингу выплаты заработных плат — в первую очередь в бюджетных учреждениях — не допустить сокращений персонала, перевода на неполный рабочий день или «уравниловки» в оплате труда.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сказал ответственный за процедуру мониторинга вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе поездки в Ивано-Франковск.