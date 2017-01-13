Первышов впервые примет российско-германский форум

На Кубани ожидают визитов чрезвычайных и полномочных послов Германии и России, дипломатических представителей других стран, международной ассоциация «Породненные города».

Краснодарский Форум станет ключевым для шатких российско-германских отношений в 2017 году.

Предстоит разработать рабочую программу по двум направлениям: для молодежной и официальной делегаций. Общая численность которых по прогнозам специалистов превысит 600 человек.

На совещании в краснодарской мэрии обсудили тематику предстоящих рабочих встреч и круглых столов.

По данным пресс-службы администрации, Евгений Первышов советовался по организационным вопросам с представителем Министерства иностранных дел РФ в Краснодаре Сергеем Скородумовым, своим замом Алексеем Копайгородским, заместителем управляющего делами администрации Краснодара, начальником отдела зарубежных связей и протокола Борисом Старосельским, руководителями структурных подразделений.

13-я конференция состоялась летом 2015 году в Карлсруэ — городе-побратиме Краснодара. Наш регион достаточно тесно сотрудничает с Германией на протяжении многих лет.

В прошлом году Вениамину Кондратьеву удалось привлечь на Кубань немецких инвесторов по итогам ряда рабочих встреч на просторах форума «Российско-германские экономические отношения: настоящее и будущее».