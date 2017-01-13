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17:48 (мск), источник: Новая Кубань

Первышов впервые примет российско-германский форум

Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань. Российско-германский форум станет 14-м в истории и пройдет в Краснодаре с 27 по 30 июня.

На Кубани ожидают визитов чрезвычайных и полномочных послов Германии и России, дипломатических представителей других стран, международной ассоциация «Породненные города».

Краснодарский Форум станет ключевым для шатких российско-германских отношений в 2017 году.

Предстоит разработать рабочую программу по двум направлениям: для молодежной и официальной делегаций. Общая численность которых по прогнозам специалистов превысит 600 человек.

На совещании в краснодарской мэрии обсудили тематику предстоящих рабочих встреч и круглых столов.

По данным пресс-службы администрации, Евгений Первышов советовался по организационным вопросам с представителем Министерства иностранных дел РФ в Краснодаре Сергеем Скородумовым, своим замом Алексеем Копайгородским, заместителем управляющего делами администрации Краснодара, начальником отдела зарубежных связей и протокола Борисом Старосельским, руководителями структурных подразделений.

13-я конференция состоялась летом 2015 году в Карлсруэ — городе-побратиме Краснодара. Наш регион достаточно тесно сотрудничает с Германией на протяжении многих лет.

В прошлом году Вениамину Кондратьеву удалось привлечь на Кубань немецких инвесторов по итогам ряда рабочих встреч на просторах форума «Российско-германские экономические отношения: настоящее и будущее».

На предстоящей в Краснодаре конференции кроме тем экономического и политического сотрудничества планируют обменяться опытом в сфере ЖКХ, архитектуры, строительства и т. д. Молодежные делегации обсудят образование, спорт и туризм.

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