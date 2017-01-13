Первышов впервые примет российско-германский форум
Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань.
Краснодар. 13 янв. — Новая Кубань.
На Кубани ожидают визитов чрезвычайных и полномочных послов Германии и России, дипломатических представителей других стран, международной ассоциация «Породненные города».
Краснодарский Форум станет ключевым для шатких
Предстоит разработать рабочую программу по двум направлениям: для молодежной и официальной делегаций. Общая численность которых по прогнозам специалистов превысит 600 человек.
На совещании в краснодарской мэрии обсудили тематику предстоящих рабочих встреч и круглых столов.
По данным
13-я конференция состоялась летом 2015 году в Карлсруэ —
В прошлом году Вениамину Кондратьеву удалось привлечь на Кубань немецких инвесторов по итогам ряда рабочих встреч на просторах форума «Российско-германские экономические отношения: настоящее и будущее».
На предстоящей в Краснодаре конференции кроме тем экономического и политического сотрудничества планируют обменяться опытом в сфере ЖКХ, архитектуры, строительства