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17:57 (мск), источник: 112.ua

Опубликован список претендентов на должность главы Нацполиции Украины

Тройку финалистов должны определить не позднее 15 февраля.

Источник: 112.ua

Национальная полиция Украины опубликовала список из 64 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.

Отбор претендентов проводится Консультативной отборочной комиссией, создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой министра внутренних дел Украины. В состав комиссии входят независимые международные и национальные эксперты. Для министра внутренних дел при определении кандидата на должность руководителя Национальной полиции Украины и формировании предложения премьер-министру Украины решения комиссии носят рекомендательный характер.

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В списке претендентов находятся глава полиции Киева Андрей Крищенко, руководитель ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев, и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, начальники ГУНП в Житомирской и Черниговской областях — Вячеслав Печененко и Эдуард Алехин, заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий, замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

Процедура отбора будет состоять из следующих этапов:1-й этап — Изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса.2-й этап — Претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.3-й этап — По результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования, комиссия путем голосования приглашает претендентов для собеседования.4-й этап — Проведение собеседований.5-й этап — Претенденты, успешно прошедшие предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов 4 этапа должны предоставить полный пакет документов предусмотренный Законом Украины «О Национальной полиции». По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов, она может предложить претендентам дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.

Напомним, всего на конкурс было подано 64 заявки. Конкурс был объявлен 15 декабря министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

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