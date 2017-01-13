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18:26 (мск), источник: 112.ua

Ефремова конвоировали из Киева в Луганскую область, — адвокат

Ефремова ранее находился в следственном изоляторе СБУ.

Источник: 112.ua

Экс-главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил его адвокат Александр Мельников.

Сообщается, что Старобельский районный суд Луганской области 13 января должен был провести подготовительное заседание по делу Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

По словам адвоката, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания.

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В свою очередь, другой адвокат Ефремова Андрей Смирнов сообщил, что подготовительное заседание Старобельского райсуда теперь может состояться 16 или 17 января.

Напомним, что в конце ноября срок содержания под стражей для экс-руководителя фракции Партии регионов продлен на два месяца, до 22 января 2017 года. Рассмотрение апелляции на арест Ефремова назначено 17 января.

4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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