Ефремова конвоировали из Киева в Луганскую область, — адвокат

Экс-главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил его адвокат Александр Мельников.

Сообщается, что Старобельский районный суд Луганской области 13 января должен был провести подготовительное заседание по делу Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

По словам адвоката, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания.