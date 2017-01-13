Аваков выдал наградное оружие Гройсману, Гонтаревой и Гриневич

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2014—2015 годах выдавал наградное оружие высшим представителям украинской власти и десяткам нардепов. Список из 400 награжденных опубликовала «Украинская правда», со ссылкой источник в МВД.

В частности, оружие от Авакова получили премьер-министр Владимир Гройсман, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, министр образования Лилия Гриневич, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр экологии Остап Семерак.