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19:16 (мск), источник: 112.ua

Аваков выдал наградное оружие Гройсману, Гонтаревой и Гриневич

Яценюк был награжден пулеметом «Максим».

Источник: 112.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2014—2015 годах выдавал наградное оружие высшим представителям украинской власти и десяткам нардепов. Список из 400 награжденных опубликовала «Украинская правда», со ссылкой источник в МВД.

В частности, оружие от Авакова получили премьер-министр Владимир Гройсман, глава Нацбанка Валерия Гонтарева, министр образования Лилия Гриневич, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр юстиции Павел Петренко и министр экологии Остап Семерак.

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Премьер-министр Владимир Гройсман получил от Авакова целый арсенал: пистолет «Форт 17−05», «Jericho 941 FBL», штурмовую винтовку «Форт 224», пистолет-пулемет MP5 K A4.

Также «Форт 17−05» пистолеты достались тогдашнему главе НБУ, коменданту Майдана Степану Кубиву и министрам Остапу Семераку и Павлу Петренко.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награждена пистолетом «Форт 9».

Также по данным издания, нардеп Сергей Пашинский получил пистолет «Glock 19» 28 марта, когда занимал должность в. о. главы Администрации президента.

Но самый оригинальный подарок от Авакова получил экс-премьер Арсений Яценюк. 20 мая 2015 глава МВД наградил его пулеметом «Максим». Кроме этого, Якенюк получил пистолеты «Glock 19», «Jericho 941 FBL», штурмовую винтовку «Форт 224».

Получил подарок от Авакова: пистолет «Форт 9» и штурмовую винтовку «Форт 221» также бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский в феврале 2015 г.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко получил в подарок от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun «Jones 1911».

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