Аваков выдал наградное оружие Гройсману, Гонтаревой и Гриневич
Яценюк был награжден пулеметом «Максим».
Яценюк был награжден пулеметом «Максим».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2014—2015 годах выдавал наградное оружие высшим представителям украинской власти и десяткам нардепов. Список из 400 награжденных опубликовала «Украинская правда», со ссылкой источник в МВД.
В частности, оружие от Авакова получили
Также «Форт 17−05» пистолеты достались тогдашнему главе НБУ, коменданту Майдана Степану Кубиву и министрам Остапу Семераку и Павлу Петренко.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в октябре 2014 года была награждена пистолетом «Форт 9».
Также по данным издания, нардеп Сергей Пашинский получил пистолет «Glock 19» 28 марта, когда занимал должность в. о. главы Администрации президента.
Но самый оригинальный подарок от Авакова получил
Получил подарок от Авакова: пистолет «Форт 9» и штурмовую винтовку «Форт 221» также бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский в феврале 2015 г.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко получил в подарок от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun «Jones 1911».