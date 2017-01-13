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19:10 (мск), источник: 365info.kz

Прошло первое заседание комиссии по перераспределению полномочий

Первое заседание рабочей группы по перераспределению полномочий между парламентом, правительством и президентом состоялось в Астане 13 января.

Источник: 365info.kz

Рабочая группа образована по решению президента. В нее, как сообщает пресс-служба Акорды, вошли: Адильбек Джаксыбеков, руководитель администрации главы государства, руководитель Рабочей группы, Жакип Асанов, генеральный прокурор, Марат Бекетаев, министр юстиции, Николай Громов, заместитель председателя сената, Талгат Донаков, заместитель руководителя администрации президента, Омрали Жалаири, ректор Евразийской юридической академии имени Кунаева, Гульмира Исимбаева, заместитель председателя мажилиса, Толеш Каудыров, директор Научно-исследовательского института гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета, Кайрат Мами, председатель Верховного суда, Рахмет Мукашев, председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов», Игорь Рогов, председатель Конституционного совета, Зинаида Федотова, профессор Академии госуправления при президенте. Участники встречи обсудили организационные вопросы.

Планируется, что члены рабочей группы изучат и проанализируют мировой и отечественный опыт перераспределения полномочий между ветвями власти. А также изучат практику применения норм действующего законодательства и особенно Конституции. К работе группы планируют привлечь юридическое и научно-экспертное сообщество, а также широкую общественность.

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