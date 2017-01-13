Прошло первое заседание комиссии по перераспределению полномочий
Первое заседание рабочей группы по перераспределению полномочий между парламентом, правительством и президентом состоялось в Астане 13 января.
Первое заседание рабочей группы по перераспределению полномочий между парламентом, правительством и президентом состоялось в Астане 13 января.
Рабочая группа образована по решению президента. В нее, как сообщает
Планируется, что члены рабочей группы изучат и проанализируют мировой и отечественный опыт перераспределения полномочий между ветвями власти. А также изучат практику применения норм действующего законодательства и особенно Конституции. К работе группы планируют привлечь юридическое и