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20:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко в Праге подарили инкрустированный кинжал

По информации чешских СМИ, председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Надежды Савченко вручил ей инкрустированный кинжал.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Находящаяся в Праге нардеп Надежда Савченко встретилась в пятницу с чешскими коллегами, представляющими две правые партии, и получила в подарок от одного из них инкрустированный кинжал, сообщил портал České noviny.

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«Депутаты чешского парламента от движения ТОР 09 и Христианско-демократического союза провели в пятницу получасовую встречу с депутатом украинского парламента Надеждой Савченко. Во встрече принял участие также евродепутат Павел Свобода, пригласивший гостью из Киева в Чехию. Савченко поблагодарила коллег за поддержку, которую они оказывали во время ее заключения в России. Председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Савченко вручил ей инкрустированный кинжал», — говорится в сообщении.

«Я знаю, что вы относитесь к тем людям, которые выражали и выражают весьма сильную поддержку мне и всей Украине. Я благодарна вам за это. Но есть еще и другие люди, которые нуждаются в вашей поддержке», — сказала Савченко, обращаясь к чешским законодателям.

Встреч представителей других, кроме парламента, властных структур Чехии с Савченко не запланировано.

Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

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