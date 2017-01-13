Савченко в Праге подарили инкрустированный кинжал
По информации чешских СМИ, председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Надежды Савченко вручил ей инкрустированный кинжал.
По информации чешских СМИ, председатель оппозиционного движения ТОР 09 Мирослав Калоусек в знак мужества Надежды Савченко вручил ей инкрустированный кинжал.
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Находящаяся в Праге нардеп Надежда Савченко встретилась в пятницу с чешскими коллегами, представляющими две правые партии, и получила в подарок от одного из них инкрустированный кинжал, сообщил портал České noviny.
«Депутаты чешского парламента от движения ТОР 09 и
«Я знаю, что вы относитесь к тем людям, которые выражали и выражают весьма сильную поддержку мне и всей Украине. Я благодарна вам за это. Но есть еще и другие люди, которые нуждаются в вашей поддержке», — сказала Савченко, обращаясь к чешским законодателям.
Встреч представителей других, кроме парламента, властных структур Чехии с Савченко не запланировано.
Во вторник, 10 января, Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.