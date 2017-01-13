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21:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

На правительство Нидерландов подали в суд из-за ассоциации с Украиной

В Нидерландах противники ассоциации с Украиной подали в суд на власти и говорят, что «компромисс невозможен».

Источник: Telegraf.com.ua

В Нидерландах движение «Форум за демократию», которое стояло у истоков референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение. Об этом сообщает Dutchnews.nl, передает Европейская правда.

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Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации Соглашения с Украиной. Члены движения утверждают, что закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы. Однако вместо этого правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов. По мнению членов движения «Форум за демократию», это является нарушением действующего законодательства.

«Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в декабре Совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Напомним, что Европейский совет согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Договоренность оформлена в виде «решения глав государств и правительств членов ЕС». В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Вместе с тем, они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.

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