Кива: информация о дарении оружия Аваковым — недостоверна

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Информация о выдаче министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым наградного оружия украинским чиновникам не соответствует действительности, заявил в пятницу советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала «112. Украина».

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Аваков регулярно дарил оружие украинским чиновникам. В частности, за 2014−2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек. В пятницу в Верховной раде по инициативе одного из депутатов был зарегистрирован законопроект о создании в парламенте следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград «Огнестрельное оружие».

Кива заявил, что считает эту информацию «недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел».