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21:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кива: информация о дарении оружия Аваковым — недостоверна

Советник главы МВД Илья Кива заявил, что информация о выдаче Аваковым наградного оружия «требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Информация о выдаче министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым наградного оружия украинским чиновникам не соответствует действительности, заявил в пятницу советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала «112. Украина».

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Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Аваков регулярно дарил оружие украинским чиновникам. В частности, за 2014−2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек. В пятницу в Верховной раде по инициативе одного из депутатов был зарегистрирован законопроект о создании в парламенте следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград «Огнестрельное оружие».

Кива заявил, что считает эту информацию «недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел».

По данным СМИ, среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Украины Петр Порошенко, которому был подарен пистолет Jones 1911 от компании Сabot Gun, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

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