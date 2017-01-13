Генштаб назвал дату сборов первой очереди резервистов

«Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования “Запад” Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди», — сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Как отмечается, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.