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22:05 (мск), источник: УНИАН

Генштаб назвал дату сборов первой очереди резервистов

Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января.

Источник: AP 2016

«Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования “Запад” Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди», — сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Как отмечается, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

Согласно сообщению, в 2017 ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.

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