Генштаб назвал дату сборов первой очереди резервистов
Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января.
Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января.
«Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования “Запад” Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди», — сообщает
Как отмечается, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи
Согласно сообщению, в 2017 ВСУ планируют нарастить количество резервистов, продолжить длительность и интенсивность проведения занятий.