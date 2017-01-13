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22:32 (мск), источник: РИА Новости

Украина снова провела военные учения вблизи Крыма

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства обороны.

Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, «подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки “Юг” совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия» в Херсонской области.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.

Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.
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Согласно их заявлению, ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров.

Изначально в Киеве заявили, что зона ракетных учений затронет территориальные воды России у крымских границ, однако после протеста Москвы сдвинула их в нейтральные воды.

Росавиация заявляла, что украинская сторона не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Украины незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.

Комментарии
3
Кирилл Сероглазов
А "освобождать" "оккупированный" Россией Крым своими ВСУ и ВМФ всё же боятся! Знают, чем это для них может закончится. Не все на Украине полные глупцы - помнят, чем закончилась авантюра Мишико-галстукопоедателя в августе 2008г. Хотя у ВС Грузии и оружие, и боевая техника были не старые, и инструкторы НАТОвские, да и сами грузины - неплохие воины.
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олег ушаков
Если РИА новости, пишут такую чушь, что ждать от других писак...перечитывайте свои статьи...хотя бы на соответствие заголовку.
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Антилицемер
Хохложопые доиграются!
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