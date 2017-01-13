Украина снова провела военные учения вблизи Крыма

Как отмечается в сообщении, «подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки “Юг” совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия» в Херсонской области.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.