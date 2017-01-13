Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели
КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели
Как отмечается в сообщении, «подразделения противовоздушной обороны
По данным
В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.
Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.
Вооруженные силы Украины
Согласно их заявлению, ближайшая точка подхода к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не менее 30 километров.
Изначально в Киеве заявили, что зона ракетных учений затронет территориальные воды России у крымских границ, однако после протеста Москвы сдвинула их в нейтральные воды.
Росавиация заявляла, что украинская сторона не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от Украины незамедлительной отмены выпущенных уведомлений.