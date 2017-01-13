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13 января, источник: РИА Новости

Обама пригласил Трампа на чай перед церемонией инаугурации

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящий президент США Барак Обама пригласил будущего главу государства Дональда Трампа на чай в пятницу, 20 января, перед церемонией инаугурации Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

Источник: AP 2016

«В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием», — сказал Эрнест.

По его словам, затем Обама и Трамп вместе поедут к зданию конгресса, где пройдет инаугурация Трампа.

После церемонии Обама и его супруга на вертолете покинут Капитолий и отправятся на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, где Обама обратится к военным с прощальной речью.

После этого он и госпожа Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета в направлении, о котором мы сообщим дополнительно.
Джош ЭрнестПресс-секретарь Барака Обамы
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