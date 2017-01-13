Обама пригласил Трампа на чай перед церемонией инаугурации

«В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием», — сказал Эрнест.

По его словам, затем Обама и Трамп вместе поедут к зданию конгресса, где пройдет инаугурация Трампа.