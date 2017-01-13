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13 января, источник: "РИА Новости" Украина

«Оппозиционный блок» требует уволить Жебривского

Согласно сообщению, партия считает, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский вмешивается в процесс формирования местных громад (общин) и осуществляет давление на бизнес.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Фракция «Оппозиционный блок» требует уволить Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, сообщила пресс-служба партии.

«Оппозиционный блок требует увольнения Жебривского как человека, который не способен руководить Донецкой областью. Регион должен возглавить специалист в области управления, уважающий жителей региона и работающий для них», — говорится в заявлении партии.

Согласно сообщению, партия считает, что Жебривский вмешивается в процесс формирования местных громад (общин) и осуществляет давление на бизнес.

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В партии отмечают, что социально-экономическая ситуация в регионе за последние полтора года ухудшилась, а тарифы на отопление этой осенью оказались самыми высокими в стране. По мнению партии, задачей руководства области является способствовать деятельности бизнеса, который решает социально-экономические проблемы региона.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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