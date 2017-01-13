Новые ракетные учения ВСУ возле Крыма
Особенностью учений на Херсонщине вблизи с Крымом было выполнение задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.
Особенностью учений на Херсонщине вблизи с Крымом было выполнение задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.
Об этом информирует сайт Минобороны.
Во время обучения военнослужащие подразделения противовоздушной обороны
Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО, делились опытом с выпускниками учебных заведений.