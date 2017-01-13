Новые ракетные учения ВСУ возле Крыма

Об этом информирует сайт Минобороны.

Во время обучения военнослужащие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактического группировки Юг вместе с подразделениями боевого обеспечения отработали взаимодействие различных подразделений: аэрозольное маскировки, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО, делились опытом с выпускниками учебных заведений.