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13 января, источник: Ictv.ua

Новые ракетные учения ВСУ возле Крыма

Особенностью учений на Херсонщине вблизи с Крымом было выполнение задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.

Об этом информирует сайт Минобороны.

Во время обучения военнослужащие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактического группировки Юг вместе с подразделениями боевого обеспечения отработали взаимодействие различных подразделений: аэрозольное маскировки, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО, делились опытом с выпускниками учебных заведений.

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