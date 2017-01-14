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01:03 (мск), источник: РБК

Белый дом назвал дату последней пресс-конференции Обамы

Президент США Барак Обама проведет последнюю в этой должности пресс-конференцию вечером 18 января. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters.

Источник: AP 2016

Эрнест не назвал точного времени, когда пройдет пресс-конференция, отметив, что она состоится в Белом доме.

Ранее, 11 января, Барак Обама выступил с прощальной речью. Местом для выступления он выбрал Чикаго, где началась его политическая карьера.

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Прощальная речь Барака Обамы

Большую часть выступления Обама рассказывал об угрозах процветания США и демократии в стране, а также заочной полемике с избранным президентом Дональдом Трампом. Кроме того, Обама выступил в защиту соглашения по климату ООН, которое было заключено в конце 2015 года в Париже.

Прощальное сообщение Обамы в Twitter стало самым популярным за все время существования аккаунта POTUS (President of the United States). Сообщение президента США пользователи Twitter ретвитнули более 800 тыс. раз, также поставили более 1,7 млн отметок «нравится».

«Спасибо вам за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас поверить не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама в Twitter.

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