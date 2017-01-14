В Мьянме открыли первое украинское консульство
Сегодня, 13 января, в Мьянме заработало первое украинское консульство. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД).
Сегодня, 13 января, в Мьянме заработало первое украинское консульство. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД).
«Украинское консульство открыли в городе Янгон», — говорится в сообщении.
Между двумя странами планируется укрепить экономическое сотрудничество и расширить культурные связи. Открытие консульства в Мьянме позволит украинцам, находящимся в этой стране, чувствовать защищенность своих прав и интересов.