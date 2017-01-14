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00:40 (мск), источник: Интерфакс

Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Нижняя палата конгресса США в пятницу проголосовала за отмену реформы медицинского страхования, которую провел уходящий президент Барак Обама, так называемой Obamacare, сообщает The Hill.

Источник: AP 2016

В пользу этого решения высказались 227 человек, против — 198.

Теперь профильные комитеты конгресса должны подготовить законопроекты о свертывании реформы, их следует представить в течение первой недели президентства Трампа, который лично не раз выступал с критикой Obamacare и обещал ее отменить.

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Ранее за отмену высказалась верхняя палата конгресса, Сенат, голоса в нем разделились почти поровну.

Закон о реформе системы медицинского страхования был принят в 2010 году силами демократов.

Он предусматривал увеличение госрасходов на здравоохранение граждан, в частности, субсидии малоимущим.

Республиканцы неоднократно пытались отменить реформу, однако Обама препятствовал этому, используя свое право вето.

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