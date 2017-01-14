Палата представителей США проголосовала за отмену Obamacare

В пользу этого решения высказались 227 человек, против — 198.

Теперь профильные комитеты конгресса должны подготовить законопроекты о свертывании реформы, их следует представить в течение первой недели президентства Трампа, который лично не раз выступал с критикой Obamacare и обещал ее отменить.