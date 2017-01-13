Обама продлил санкции против России из-за ситуации вокруг Украины

Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в распоряжении уходящего главы государства.