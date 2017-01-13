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01:12 (мск), источник: РИА Новости

Обама продлил санкции против России из-за ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

Источник: Reuters

Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в распоряжении уходящего главы государства.

Комментарии
4
игорь карпеев
Правительство России ! Долги по зарплате голодающим шахтёрам в Гуково надо отдать ,выделите из резервных фондов.
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vesta
наш кумир извел себя до анерексии.. взгляд потух, челюсть отвисла, почки почти отказали.. А указы все штрикает, сочинитель..
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MD
Еще бы США поняли что Крым мы не вернем!
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