В Кот-д’Ивуаре военные возобновили мятеж против правительства

Солдат-участник мятежа рассказал агентству, что доступ к городу будет закрыт до тех пор, пока представители мятежников не придут к соглашению с правительством.

«Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться [в Буаке]», — рассказал агентству житель города, пожелавший остаться неизвестным.

Кроме того, по данным агентства, солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере стране. Эту информацию агентству подтвердили участник мятежа и житель города.