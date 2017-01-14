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02:05 (мск), источник: РБК

В Кот-д’Ивуаре военные возобновили мятеж против правительства

​Бунтующие солдаты блокировали второй по величине города Кот-д'Ивуара Буаке, в котором находятся высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Источник: AFP 2016

Солдат-участник мятежа рассказал агентству, что доступ к городу будет закрыт до тех пор, пока представители мятежников не придут к соглашению с правительством.

«Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться [в Буаке]», — рассказал агентству житель города, пожелавший остаться неизвестным.

Кроме того, по данным агентства, солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере стране. Эту информацию агентству подтвердили участник мятежа и житель города.

«Мы вернулись к таким действиям, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров», — рассказал агентству один из солдат, пожелавший остаться неизвестным.

«Мы хотим наши деньги. Вот почему мы здесь», — добавил он.

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