В Кот-д’Ивуаре военные возобновили мятеж против правительства
Бунтующие солдаты блокировали второй по величине города Кот-д'Ивуара Буаке, в котором находятся высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Бунтующие солдаты блокировали второй по величине города Кот-д'Ивуара Буаке, в котором находятся высокопоставленные военные и чиновники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
«Въезд в город заблокирован. Недавно некоторые пытались выехать в Абиджан и вынуждены были вернуться [в Буаке]», — рассказал агентству житель города, пожелавший остаться неизвестным.
Кроме того, по данным агентства, солдаты заблокировали въезд в город Корого, который располагается на севере стране. Эту информацию агентству подтвердили участник мятежа и житель города.
«Мы вернулись к таким действиям, потому что мы не ждем ничего хорошего от переговоров», — рассказал агентству один из солдат, пожелавший остаться неизвестным.
«Мы хотим наши деньги. Вот почему мы здесь», — добавил он.