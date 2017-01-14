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06:26 (мск), источник: РБК

Трамп рассказал о своих планах по антироссийским санкциям

Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal высказался на тему антироссийских санкций. Он заявил, что сохранит их «по крайней мере, на некоторый период времени», но будет открыт для их отмены.

Источник: AP 2016

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «по крайней мере, в течение какого-то периода времени» сохранит санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом избранный президент заявил в интервью Wall Street Journal.

Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если вместе они делают действительно хорошие вещи.
Дональд ТрампИзбранный президент США
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Он также предположил, что может отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы в конце декабря за якобы российские кибератаки, если страна окажется полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных для США целей, отмечает газета.

По словам Трампа, он готов встретиться Владимиром Путиным спустя какое то время после того, как вступит в должность президента.

«Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против», — приводит издание его слова.

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