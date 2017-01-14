Мэр Хабаровска рассказал об итогах социально-экономического развития города за 2016 год

Хабаровск, 14 января, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов на встрече с журналистами рассказал об итогах социально-экономического развития краевой столицы в 2016 году. По словам градоначальника хороший рост в ушедшем году показало промышленное производство, финансовая деятельность организаций города и численность населения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

В прошлом году в сравнении с 2015-м на 5,3% вырос общий оборот организаций, он составил 456 миллиардов рублей. Объемы промышленного производства увеличились на 9% и достигли 99 миллиардов рублей. Основной прирост был обеспечен предприятиями в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий, обработки древесины и производства изделий из дерева, пищевых продуктов.

Как отметил Александр Соколов, наметились позитивные тенденции улучшения финансовой деятельности организаций города. Удельный вес прибыльных предприятий составил около 70% от общего числа по городу. Зарегистрировано и оживление в сфере инвестиций — в экономику и социальные отрасли направлено 65,1 миллиарда рублей инвестиций, что на 16% выше уровня 2015 года.

Увеличилась численность населения города — на 1 января 2017 года она составила 616 тысяч человек. Что касается уровня безработицы, то он по-прежнему остается одним из самых низких в стране. На 1 января нынешнего года уровень безработицы составлял 0,3% от экономически активного населения, на имеющуюся 12781 вакансию в Центре занятости было официально зарегистрировано 1122 безработных.

Мэр отметил наиболее важные объекты, которые были введены в эксплуатацию в 2016 году. Это три детских сада, расположенных в микрорайонах «Строитель», Волочаевский городок, ул. Суворова; второе здание детского сада в пер. Топографическом, 9. Таким образом, город получил дополнительно 855 мест в дошкольных учреждениях. Были выполнены работы по 2-й очереди парка имени Гагарина, сдан Центр патриотического воспитания. Сейчас на завершающей стадии находятся работы по строительству мусороперегрузочной станции «Южная», завершены работы по расширению и реконструкции водопровода.

В рамках развития дорожной сети капитально отремонтирована 2-я очередь ул. Краснореченской (от ул. Юности до Индустриальной), проведена реконструкция дорог по ул. Местной, ул. Сеченова — ул. 1220 км. В рамках создания инфраструктуры ТОСЭР «Хабаровск» построена и сдана в эксплуатацию автодорога по ул. Донской. В 2017 году будут продолжены многие проекты — так, намечены ремонтные работы по приведению в нормативное состояние ул. Краснореченской (3-я очередь) на участке от ул. Индустриальной до ул. Богачева. Планируется также согласно графику реализации проектов ТОСЭР провести ремонт на пяти автомобильных дорогах.