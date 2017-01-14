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09:15 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области увеличат трудовой стаж для ветеранов труда

С таким предложением выступило министерство социального развития региона, документ принят в первом чтении.

Источник: РИА "Новости"

Увеличить период трудового стажа на территории Новосибирской области для повышения статуса звания «Ветеран труда» — с таким предложением выступила и.о. министра социального развития региона Елена Бахарева.

Внесение изменений в региональный закон «О ветеранах труда Новосибирской области» предусматривает увеличение периода трудового стажа непосредственно на территории Новосибирской области, необходимого для присвоения указанного звания, с 15 до 20 лет для женщин и с 20 до 25 лет для мужчин. При этом общий трудовой стаж, как и в прежней редакции закона, должен составлять для женщин 35 лет, а для мужчин — 40 лет.

«Тем самым мы сумеем повысить статус получаемого звания именно для тех, кто трудится в нашем регионе», — считает Елена Бахарева.

Документ был принят в первом чтении с учетом необходимости проработки некоторых формулировок.

Отметим, что в 2016 году почти 13,5 тыс. тружеников региона были удостоены почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области», которое присваивается с учетом многолетнего плодотворного труда и продолжительного стажа работы или военной службы. За счет средств областного бюджета ветеранам труда обеспечивается предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законами Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», от 25.07.2003 № 127-ОЗ «О ветеранах труда Новосибирской области».

В числе мер социальной поддержки — ежемесячные денежные выплаты; компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные правительством региона.

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