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09:56 (мск), источник: Kapital.kz

В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет

Комплексная аттестация государственных служащих корпуса Б будет проведена в первом полугодии последовательно в три уровня в зависимости от категории занимаемых должностей.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщила заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Первый уровень — высшая аттестационная комиссия, в которой с 1 февраля по 15 марта пройдут оценку служащие управленческого звена корпуса Б. К ним относятся директора департаментов, руководители областных управлений, а также в эту категорию войдут работники Администрации Президента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра.

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Второй уровень — аттестационные комиссии министерств и акиматов областей, с февраля по май, проведут собеседования с работниками государственных органов, а также акимами сельских округов.

Третий уровень — районные комиссии, в которых интервью будет проведено со служащими государственных органов районного и сельского звена. Планируется завершить в июне текущего года.

Собеседование будет проводится в форме интервью с членами аттестационной комиссии, которые пройдут соответствующее обучение.

«Нынешняя аттестация, в отличие от прошлых лет, нацелена на определение уровня профессиональной подготовки и выявление потенциала госслужащих для дальнейшего развития. В период аттестации маратория для поступления на госслужбу объявляться не будет. Также возможны внутренние перемещения госслужащих и единственным условием станет прохождение служащими аттестации. При этом служащие, которые занимают временные позиции, вправе участвовать в конкурсах, не дожидаясь решения аттестационной комиссии», — пояснила Айгуль Шаимова.

Она отметила, что для обеспечения прозрачности аттестации были проанализированы все возможные риски и приняты максимальные меры для их исключения.

«Поэтому мы говорим, что будет и аудио, и видео фиксация самого хода процесса тестирования. Также в состав аттестационной комиссии, помимо госслужащих, будут привлечены представители общественности и представители СМИ. Все это придаст большую беспристрастность проводимому процессу и единый подход к собеседованию, а также будет нацелено на то, чтобы обеспечить объективность и прозрачность проводимого процесса», — добавила Айгуль Шаимова.

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