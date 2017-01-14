Новые кадровые назначения в Казахстане

Марат Тажин назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента РК. Марат Муханбетказиевич Тажин родился 8 апреля 1960. В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. В 1987—1988 годы — стажер Лондонского университета. Владеет казахским, русским, английским языками. Кандидат философских наук, доктор социологических наук.

Профессор, академик Академии социальных наук Республики Казахстан (1995), академик Российской Академии социальных наук (1997), академик и президент Академии политической науки Республики Казахстан (1997). С мая по декабрь 2001 года — председатель Комитета национальной безопасности РК. В 2001—2002 годы — помощник Президента РК по вопросам национальной безопасности — Секретарь Совета безопасности РК.

С 2002 по 2004 годы — первый заместитель руководителя Администрации Президента РК. В 2004—2005 годы — начальник Управления внутренней политики — первый заместитель руководителя Администрации Президента РК. В 2005—2006 годы — первый заместитель руководителя Администрации Президента РК. В 2006—2007 годы — помощник Президента — секретарь Совета безопасности РК. С 2007 по 2009 годы — министр иностранных дел РК. С 2009 по 2013 годы — помощник Президента — Секретарь Совета Безопасности РК. С января 2013 по январь 2014 года — государственный секретарь РК.

11 февраля 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Российской Федерации. Кайрат Сарыбай назначен главой Экономико-экологического комитета ОБСЕ К Сарыбай родился 8 июня 1966 года. В 1988 году окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, филолог-востоковед, чрезвычайный и полномочный посланник I класса.

Владеет казахским, русским, английским, турецким, немецким языками. В 1996 году — руководитель Протокольной службы Президента Республики Казахстан. В 1997—1998 годах — пресс-секретарь — руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан. С мая по октябрь 1998 года — пресс-секретарь Президента Республики Казахстан. В 1998—1999 годы — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан. С 1999 по 2003 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

С 2003 по 2007 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. В 2007—2008 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, Национальный Координатор по вопросам взаимодействия с Европейским Союзом. С 2008 по 2010 годы — помощник Президента Республики Казахстан. С сентября 2010 года по февраль 2014 года — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан. В феврале 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене. С августа 2014 года — посол Казахстана в Республике Словения.

Председателем правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» избрана Нурбуби Наурызбаева. Нурбуби Наурызбаева родилась в 1963 году в Жамбылской области. В 1984 году окончила алма-атинский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит».

Обучалась и стажировалась в европейских банках. В банковской сфере с 1984 года. Начинала главным экономистом центрального отделения Госбанка в Алма-Ате. В 1988 году стала заместителем начальника отдела, главным специалистом АБ «Казагропромбанк».

В 1994 году была назначена заместителем директора Департамента банковского надзора Национального Банка РК. В 2003 году была назначена председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Она покинула этот пост в октябре 2013 года, после разгоревшегося скандала вокруг распределения квартир среди некоторых руководителей организации.

В ноябре 2015 года Нурбуби Наурызбаеву назначили на должность руководителя Департамента внутреннего аудита Национального Банка.

Вячеслав Сон назначен управляющим директором холдинга «Байтерек», сообщили в пресс-службе компании. Вячеслав Сон имеет 12-летний управленческий стаж работы в юридической сфере. Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО «Банк Развития Казахстана», где прошел путь от юриста отдела правового обеспечения работы с ценными бумагами до директора юридического департамента.

Позже работал управляющим директором АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», заместителем генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны РК. С 2013 года — директором департамента аудита и контроля АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Вячеслав Сон закончил Казахский Гуманитарный Юридический Университет (правоведение), Современный Гуманитарный Университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).

Руководителем управления здравоохранения ЮКО назначен Мукан Егизбаев. Мукан Егизбаев родился в 1962 году в Южно-Казахстанской области, образование высшее, квалификация по специальности — врач-педиатр, экономист, организатор здравоохранения высшей категории, доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 1987 году врачом-ординатором детской инфекционной больницы города Шымкент. С 1988 по 2008 годы заведующий отделением, главный врач детской инфекционной больницы города Шымкент, главный врач областного дермато-венерологического диспансера, главный врач областной детской больницы.

С сентября 2008 года — главный врач областной клинической больницы.

Ерлан Жайлаубай назначен руководителем управления туризма и внешних связей города Алматы. Ерлан Жайлаубай выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова (экономист) и Монтерейского института международных исследований (магистр государственного управления в международном менеджменте). С 2005 года работал в негосударственной сфере.

С 2009 года работал экспертом, инспектором, консультантом отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С 2013 году был заведующим сектором центра внешней политики Администрации Президента РК. В 2015 года работал директором департамента стратегии и приоритетных проектов АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Ерлан Жайлаубай с декабря 2015 года работал заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

Миржан Сатканов назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Сатканов Миржан Мунайдарович 1977 года рождения, образование высшее, окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир).

Трудовой стаж: ведущий специалист отдела финансов г. Уральск (2001); главный специалист департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001−2002); начальник отдела департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002−2004); заместитель начальника управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004−2005); начальник отдела управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005); заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005−2006); заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» (2006−2010); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010−2011); исполнительный директор Объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011−2012); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (03.2012−10.2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (10.2013); руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (с 26.10.2015).

Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры. Приказами Генерального прокурора Республики Казахстан: подполковник юстиции Сыбанбаев Есжан освобожден от занимаемой должности военного прокурора Кызылординского гарнизона и назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона; военным прокурором Кызылординского гарнизона назначен майор юстиции Рахматулин Касен, проходивший службу заместителем военного Талдыкорганского гарнизона; военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Андамасов Тимур, ранее занимавший должность заместителя военного прокурора Алматинского гарнизона; подполковник юстиции Алпысов Нурлан освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.