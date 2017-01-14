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12:54 (мск), источник: СуперОмск

У депутата горсовета Елены Свешниковой арестовали автомобиль

Парламентарий накопила крупный долг по коммунальным платежам за газ, тепло и электроэнергию.

Напомним, депутат горсовета от «Справедливой России» Елена Свешникова накопила задолженность за коммуналку в размере 160 тыс. рублей. В декабре 2016 года судебные приставы вместе с представителями ресурсоснабжающих компаний пытались ограничить подачу горячей воды в квартире Свешниковой. Однако депутат с таким положением дел не согласилась и даже объявляла голодовку.

При проверке имущественного положения должницы судебным приставом-исполнителем было обнаружено, что в собственности у Елены Свешниковой имеется автомобиль марки Toyota Vitz 2001-го года выпуска.

«Выехав по месту жительства неплательщицы, судебные приставы арестовали автомобиль, припаркованный возле подъезда, и отправили его на специализированную стоянку. О чем уведомили должницу телефонным звонком, поскольку в тот момент она по месту проживания отсутствовала», — сообщили накануне в пресс-службе УФССП.

Елена Свешникова на приеме у судебного пристава сообщила, что с актом ареста не согласна, и подписывать вручение ей копии акта ареста автомобиля Toyota Vitz отказалась. Кроме того, она заявила, что намерена обжаловать арест автомобиля и своего имущества в суде.

Впрочем, известно, что в конце декабря Елена Свешникова начала оплачивать накопившийся долг. Сейчас в счет долга депутат заплатила 19 тыс. рублей.

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