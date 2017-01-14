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12:45 (мск), источник: Крым Press

Крымский депутат Поклонская требует уголовного преследования Петра Порошенко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила возобновить в отношении президента Украины Петра Порошенко предыдущее уголовное дело, возбужденное в отношении него и ряда других украинских политиков в феврале 2014 года в связи с насильственным захватом власти.

Так она прокомментировала ТАСС призыв экс-замглавы генпрокуратуры Украины Рената Кузьмина возбудить против Порошенко дело о госизмене. Данное заявление Кузьмин сделал на своей странице в Facebook.

«В феврале 2014 года ряд лиц, таких как (Петр) Порошенко, (Арсений) Яценюк, (Олег) Тягнибок, (Александр) Турчинов, (Андрей) Парубий и другие организаторы “майдана” уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти… Вот в рамках как раз этого уголовного производства было бы правоохранителям и удобно провести расследование по заявлению Рената Кузьмина. Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия для упрощения, быстроты и оперативности», — добавила Поклонская.

По мнению Поклонской, правоохранительные органы Украины «в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины обязаны отреагировать и провести соответствующую проверку».

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