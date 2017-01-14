Более 80% американцев считают Россию угрозой, показал опрос

Американцев просили оценить по пятибалльной шкале угрозу, исходящую, по их мнению, от различных государств.

Выяснилось, что 82% взрослого населения США, в том числе 84% демократов и 82% республиканцев, описали Россию как страну, угрожающую Соединенным Штатам. Это на шесть процентов выше, чем в марте 2015 года, когда проводился такой же опрос.

При этом 25% американцев считают ее «неминуемой угрозой».