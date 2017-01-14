Зенитно-ракетный полк с С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств
ФЕОДОСИЯ /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/.
«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», — отметил Севастьянов. По его словам, возможности нового комплекса позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.
Вооружение гвардейского зенитного ракетного
ЗРК С-400 «Триумф» — российская система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств