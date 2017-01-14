Зенитно-ракетный полк с С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

ФЕОДОСИЯ /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Зенитно-ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии, которая прошла в крымском городе Феодосия, приняли участие командующий 4 армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов, военнослужащие полка, ветераны вооруженных сил. Севастьянов вручил командованию полка формуляр о заступлении на боевое дежурство комплекса С-400.

«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», — отметил Севастьянов. По его словам, возможности нового комплекса позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 «Триумф» в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в августе прошлого года в рамках СКШУ «Кавказ-2016» состоялись тренировочные пуски ракет.