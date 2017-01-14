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11:23 (мск), источник: ТАСС

Зенитно-ракетный полк с С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения.

Источник: РИА "Новости"

ФЕОДОСИЯ /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Зенитно-ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Крыму, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии, которая прошла в крымском городе Феодосия, приняли участие командующий 4 армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов, военнослужащие полка, ветераны вооруженных сил. Севастьянов вручил командованию полка формуляр о заступлении на боевое дежурство комплекса С-400.

«Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха», — отметил Севастьянов. По его словам, возможности нового комплекса позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 «Триумф» в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в августе прошлого года в рамках СКШУ «Кавказ-2016» состоялись тренировочные пуски ракет.

ЗРК С-400 «Триумф» — российская система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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