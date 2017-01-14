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11:41 (мск), источник: Крым Press

ФАС планирует проверить морские порты Крыма и Севастополя

Морские порты Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю намерено проверить по поводу обоснованности тарифной политики, применяемой на предприятиях.

«Нагрянуть» в ГУПы «Крымские морские порты» и «Севастопольский морской порт» специалисты ФАС планируют уже в январе.

В службе также считают, что некоторые порты должны стать самостоятельными юридическими лицами. Такой шаг, говорят, придаст большую динамику их развитию. Наше предложение — на первом этапе оставить диспетчеризацию грузопотоков за ГУПом, но отдельным портам, Керчи и Феодосии, дать самостоятельность. Мы получим ряд плюсов при таком хозяйственном решении.

Главные из них: мобильность в поиске и работе с клиентами, мобильность тарифной политики, конкуренция и, следовательно, прозрачность и обоснованность тарифов, а также модернизация самих портов. Мы введем на рынок новых игроков, которые смогут сами себе зарабатывать на жизнь, — цитирует РИА Новости (Крым) руководителя крымского УФАС Тимофея Кураева.

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