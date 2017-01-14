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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений между Европой и США

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Спецслужбы ФРГ обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США, сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на новый доклад для немецкого правительства.

Источник: РИА Новости

Доклад был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции.

По данным Spiegel, авторы доклада делают вывод, что Россия уже на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, «нацеленно пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты», стремясь «поставить под вопрос тесные связи с США».

Как сообщает издание, в настоящее время в правительстве Германии идет дискуссия о том, каким образом следует ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность, а также есть ли в этом необходимость.

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