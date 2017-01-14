Немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений между Европой и США

Доклад был подготовлен совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции.

По данным Spiegel, авторы доклада делают вывод, что Россия уже на протяжении многих лет оказывает влияние в странах ЕС, «нацеленно пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты», стремясь «поставить под вопрос тесные связи с США».

Как сообщает издание, в настоящее время в правительстве Германии идет дискуссия о том, каким образом следует ознакомить с содержанием этого доклада депутатов бундестага и общественность, а также есть ли в этом необходимость.