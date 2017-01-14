Павел Филип: Молдова одержала ещё одну важную победу для своего экономического будущего

100 миллионов евро получит Молдова от Европейского союза в качестве финансовой поддержки. 40 млн предоставят в виде гранта. Соответствующий документ одобрила Еврокомиссия 13 января. Средства поступят в три транша — в этом и в следующем году.

«Молдова одержала ещё одну важную победу для своего экономического будущего и модернизации нашего государства. Европейская комиссия утвердила Программу макрофинансовой помощи для Республики Молдова в размере 100 миллионов евро. Таким образом, 40 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, а 60 — в качестве среднесрочного кредита на льготных условиях. Подтверждением является то, что наши партнеры серьёзно нас поддерживают, зная, что и мы будем надежными партнерами и хорошо сделаем свою работу. Это программа, над которой мы долго и усердно работали. Нас заверили со времени моего последнего визита в Брюссель, что у Молдовы есть все шансы получить одобрение, если мы продолжим идти по пути реформ и вот мы получили ответ. Мы восстановили доверие извне и у нас есть необходимые ресурсы и навыки для того, чтобы сделать 2017 год — годом прогресса», — заявил премьер-министр Павел Филип.

Напомним, программа рассчитана на два года и она дополняет Соглашение с МВФ, утвержденное в ноябре 2016 г. Помощь направлена на краткосрочную поддержку платежного баланса Республики Молдова за счет сокращения существующих фискальных уязвимостей.

Деньги будут перечислены в три этапа, в зависимости от успехов в реализации положений Соглашения с МВФ и условий, которые будут согласованы между Республикой Молдова и Европейским союзом. Они касаются по большей части устранения существующих недостатков в национальной экономике и в системе экономического управления, особенно в банковском секторе.