Число жалоб, отправленных в адрес правительства, увеличилось на 25%

Всего было отправлено почти 3500 обращений, их них почти половина — от жителей муниципия Кишинёв. Из Бельц получено 3,5% писем, ещё около трех — из Сорокского и Резинского районов.

Основные проблемы, описанные в жалобах, касаются системы правосудия, материальной и гуманитарной помощи, способа установления и расчёта пенсии, проблем со здоровьем и обеспечения рабочих мест.

Было получено также свыше 300 коллективных петиций в основном о зарплатах в образовании и здоровье.