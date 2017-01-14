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12:50 (мск), источник: Publika.md

Число жалоб, отправленных в адрес правительства, увеличилось на 25%

Число петиций в адрес правительства увеличилось в прошлом году на четверть с лишним по сравнению с 2015.

Источник: Publika.md

Всего было отправлено почти 3500 обращений, их них почти половина — от жителей муниципия Кишинёв. Из Бельц получено 3,5% писем, ещё около трех — из Сорокского и Резинского районов.

Основные проблемы, описанные в жалобах, касаются системы правосудия, материальной и гуманитарной помощи, способа установления и расчёта пенсии, проблем со здоровьем и обеспечения рабочих мест.

Было получено также свыше 300 коллективных петиций в основном о зарплатах в образовании и здоровье.

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