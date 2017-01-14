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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Литва построит забор на границе с Калининградом

ВИЛЬНЮС, 14 янв — РИА Новости. Бюджет Литвы этого года предусматривает строительство оградительного забора на границе с Калининградом, сообщает в субботу портал Lietuvos žinios.

Источник: РИА Новости

«До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Как утверждает министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, в этом году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделить 3,6 миллиона евро на строительство забора на границе с Калининградской областью», — пишет портал.

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По словам главы МВД Литвы, «этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году». Как утверждает портал, забор не станет «Китайской стеной», просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.

МВД планирует объявить конкурс на строительство, а сам забор можно будет начать строить, как только позволит погода. Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны — Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.

Ранее Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» и «Литва-Россия» в Калининградской области и регионах соседних стран. Совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы.

Вскоре начнется прием заявок на участие в программе, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В основном их предстоит подготовить муниципальным образованиям региона. Программы приграничного сотрудничества начнутся в 2017 году и рассчитаны до 2020 года.

Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности, продвижение культуры, а также поддержка местного и регионального качественного управления.

Комментарии
1
Лото Русское
Про один забор мы уже слышали. Но даже если построят, то только спасибо скажем. Меньше беженцев прибалтов в Россию попадёт.
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