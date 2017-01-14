Литва построит забор на границе с Калининградом

«До сих пор государственная граница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Как утверждает министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, в этом году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделить 3,6 миллиона евро на строительство забора на границе с Калининградской областью», — пишет портал.

По словам главы МВД Литвы, «этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году». Как утверждает портал, забор не станет «Китайской стеной», просто он позволит обеспечить непопадание в страну контрабанды.

МВД планирует объявить конкурс на строительство, а сам забор можно будет начать строить, как только позволит погода. Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Длина нового сооружения составит около 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны — Польша, Литва и Россия — до Нямунаса.

Ранее Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» и «Литва-Россия» в Калининградской области и регионах соседних стран. Совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы.

Вскоре начнется прием заявок на участие в программе, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В основном их предстоит подготовить муниципальным образованиям региона. Программы приграничного сотрудничества начнутся в 2017 году и рассчитаны до 2020 года.