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14:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Литва намерена отгородиться забором от Калининградской области

По подсчётам специалистов, для полного «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро.

Правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной.

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы.

Ситуация на границе с Калининградской областью выглядит намного хуже. Современными техническими средствами здесь контролируется только треть рубежа. Этим пользуются контрабандисты и проводники нелегальных мигрантов.

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