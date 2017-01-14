Литва намерена отгородиться забором от Калининградской области

Правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной.

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы.

Ситуация на границе с Калининградской областью выглядит намного хуже. Современными техническими средствами здесь контролируется только треть рубежа. Этим пользуются контрабандисты и проводники нелегальных мигрантов.