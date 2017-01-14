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15:17 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Евросоюзе дали очередные прогнозы относительно «безвиза»

Глава Представительства ЕС в Украине ожидает, что союз в феврале-марте одобрит механизм приостановления «безвиза» с третьими странами.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли ожидает официального одобрения механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами в феврале-марте, что необходимо для начала межинституциональных переговоров Европейской комиссии, Европейского Совета и Европейского парламента для отмены виз для украинцев. Об этом дипломат сказал в интервью Радио Свобода.

«Сейчас договоренность относительно механизма приостановления безвизового режима достигнута. Должно быть формальное одобрение этой договоренности в феврале или марте. И сразу после этого состоится триалог в Брюсселе между различными институтами, чтобы формально согласовать визовую либерализацию для Украины», — заявил Мингарелли.

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«Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС», — добавил посол.

Он также объяснил, почему Грузия получит «безвиз» раньше, чем Украина.

«Процесс для Грузии начался раньше. Таким образом, решение по Грузии приняли несколько раньше. В этом нет какого-то политического подтекста, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем — все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и что украинцы должны путешествовать на короткие сроки в ЕС без виз», — сказал посол.

Как сообщалось, 15 декабря 2016 года Европарламент принял предложения о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

Министр иностранных дел Павел Климкин осторожно заявляет, что отмена виз для граждан Украины может состояться весной 2017 года. Также он недавно уверял, что в Европейском Союзе нет опасений, что отмена виз для украинцев приведет к большой миграции населения.

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