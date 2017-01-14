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15:57 (мск), источник: Sputnik.by

Президент: будущее страны зависит от отдачи каждого

Александр Лукашенко провел официальный прием по случаю старого Нового года, во время которого вручил государственные награды за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм представителям различных сфер деятельности.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси отметил, что ушедший год не был простым, но трудности закаляют белорусов — мы видим цель и то, что нужно для ее достижения. По словам главы государства, празднование старого Нового года — одна из небольших традиций суверенной Беларуси. И эта тема — суверенитета и независимости — часто затрагивается последнее время в СМИ.

«Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня. На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны», — сказал президент Беларуси, которого цитирует БЕЛТА.

Медаль «За трудовые заслуги» из рук президента получила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан. Медалью Франциска Скорины награждены директор дирекции спецпроектов ЗАО «Второй национальный телеканал» Анжела Микульская, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Позняк, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Надежда Филиппова.

Спортсмену-инструктору национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольге Мазуренок присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта». Благодарности Президента объявлены работникам Национальной государственной телерадиокомпании.

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