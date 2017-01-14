Минобороны РФ раскритиковало ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо

«Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сказал, что после освобождения Алеппо прошел месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению не оказывается. «Тем временем мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств», — сообщил военный.

Он заявил: «Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц, не поступает инициатив об оказании помощи жителям города».

«Знают ли в службе Организации Объединенных наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают», — сказал Конашенков.

«Знают об этом представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в настоящее время основную помощь жители Алеппо получают от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. «Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь», — сообщил генерал.

Конашенков заявил, что «резкое забывание темы оказания помощи жителям Алеппо» со стороны международных гуманитарных организаций вызывает удивление.