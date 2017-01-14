Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Саакашвили на выступление Порошенко: «Президент Украины врет»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
14События недели в фотографиях
15:51 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ раскритиковало ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Российские военные критикуют международные организации, в том числе структуры ООН, за неготовность оказать гуманитарную помощь населению Алеппо после освобождения города от боевиков.

Источник: Reuters

«Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь», — заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Видео
Российские врачи оказывают медицинскую помощь жителям Алеппо

Он сказал, что после освобождения Алеппо прошел месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению не оказывается. «Тем временем мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств», — сообщил военный.

Он заявил: «Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц, не поступает инициатив об оказании помощи жителям города».

«Знают ли в службе Организации Объединенных наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают», — сказал Конашенков.

«Знают об этом представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в настоящее время основную помощь жители Алеппо получают от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. «Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь», — сообщил генерал.

Конашенков заявил, что «резкое забывание темы оказания помощи жителям Алеппо» со стороны международных гуманитарных организаций вызывает удивление.

Комментарии
6
perplexed
генреал-троль конашенков обличает международные организации
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Евгений
Да нахрен нам ООН ? Штатам трубу через Сирию кинуть не дали ? Нехай теперь ушастая макака свои санкции на последнем вздохе выпукнет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
пророк
ржачный заголовок. Минбороны критикует ООН. ООН, Карл! Да ООН клала с пробором.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь