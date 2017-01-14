Председатель Демократической партии прокомментировал изменение рейтинга для Молдовы

«Это хороший сигнал для нашей страны и неприятный для популистов и манипуляторов из так называемой оппозиции, которая критиковала реформы, начатые правительством в прошлом году, и пыталась блокировать подписание соглашения Молдовы с МВФ. Наша цель в 2016 году — стабилизировать страну как экономически, так и политически и эту цель я выполнил. Теперь потенциальные инвесторы из-за рубежа имеют четкий показатель того, что наша страна зафиксировала тенденцию роста и предоставила гарантии для самых разнообразных и далеко идущих экономических проектов. Мы будем продолжать реформы, даже если некоторые из них не популярны, но их конечный результат будет способствовать повышению благосостояния страны», — отметил в социальной сети председатель Демократической партии Влад Плахотнюк.

Предоставление финансовой помощи нашей стране стало возможным благодаря подписанию в ноябре прошлого года соглашения с Международным валютным фондом. Подобную помощь Молдове Евросоюз предоставил в 2010—2012 годах. Тогда ЕС выделило нашей стране 90 млн евро.